بلڈنگ انسپکٹرز کی کرپشن روکنا افسروں کے بس سے باہر
فیصل آباد(ذوالقرنین طاہر سے )بلڈنگ انسپکٹرز کی کرپشن روکنا انتظامی افسروں کے بس سے باہر ہو گیا، بلڈنگ انسپکٹرز کی جانب سے ڈائری یا لیٹر نمبر،کلرک،بلڈنگ انسپکٹر اور ایم او پی کے دستخط کے بغیر ہی فرضی نوٹسز بھجوا کر لاکھوں روپے جرمانے وصول کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔
تفصیلات کے مطابق بلڈنگ انسپکٹرز کی جعلسازی اور مبینہ نذرانے وصول کرنے کا سلسلہ نہ رک سکا ۔متعلقہ افسروں کے علم میں لائے بغیر ہی بلڈنگ انسپکٹرز مبینہ طور پر شہر سے کروڑوں روپے اکٹھے کررہے ہیں بلڈنگ انسپکٹر نے پرائیویٹ منشیوں اور انفارمرز کی ٹیم بنا رکھی ہے جو دن بھر شہر میں بننے والی عمارتوں اور ہونے والی تعمیرات پر نظر رکھتے ہیں معمولی سی خلاف ورزی نظر آنے پر بھی متعلقہ بلڈنگ انسپکٹر کو اطلاع دیتے ہیں بلڈنگ انسپکٹرقانونی کارروائی کے بجائے مالکان پر دبائوڈالنے کے لیے فرضی نوٹسز بھجوا دیتے ہیں ایسے نوٹسز پر نہ تو کوئی ڈائری نمبر نہ حوالہ نمبر درج ہوتا ہے اور نہ ہی نوٹس پر کمپائونڈنگ کلرک بلڈنگ انسپکٹر اور میونسپل آفیسر پلاننگ کے نام یا دستخط موجود ہوتے ہیں ایسے نوٹسز میں بلڈنگ مالکان کو صرف بائی لاز کی خلاف ورزی اور جرمانے کی رقم ہی بتائی جاتی ہے اور تحریر کیا جاتا ہے کہ اگر جرمانہ جمع نہ کروایا گیا تو سخت قانونی کارروائی کی جائے گی ذرائع کے مطابق ایسے نوٹسز کے بعد بیشتر بلڈنگ مالکان سے جرمانے کی نقد رقوم ہی حاصل کرلی جاتی ہیں جن کا سرکاری ریکارڈ تک موجود نہیں ہوتا اور یہ رقوم سیدھی بلڈنگ انسپکٹرز کی جیبوں میں جاتی ہیں۔ بلڈنگ انسپکٹرز کی آمدن اور اثاثہ جات کی تحقیقات کروائی جائیں تو ہوشربا انکشافات سامنے آسکتے ہیں ۔معاملے پرقائم مقام چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن ملک ظفر سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے موقف دینے سے گریز کیا ۔