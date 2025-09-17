علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی کے گرڈسٹیشن کا ٹھیکہ 246 فیصد زیادہ لاگت پر ایوارڈ کر دیا گیا
فیصل آباد(بلال احمد سے )قومی وسائل پر اربوں روپے کا بوجھ ڈالنے والا ایک اور بڑا سکینڈل سامنے آگیا۔ نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی (این ٹی ڈی سی)نے علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی فیصل آباد میں 500/132 کے وی گرڈ سٹیشن کا ٹھیکہ 12 ارب 51 کروڑ میں دیدیا۔۔۔
حیران کن طور پر منصوبے کا پی سی ون نظرثانی اور بااختیار فورم سے منظوری لئے بغیر ہی معاہدہ کرلیا گیا۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ موٹروے ایم تھری پر بنائی گئی انڈسٹریل سٹیٹ میں گرڈ سٹیشن منصوبے کیلئے اصل لاگت 5 ارب 97 کروڑ منظور کی گئی تھی مگراین ٹی ڈی سی کی انتظامیہ نے اسے 246 فیصد زیادہ لاگت پر ایوارڈ کردیا۔ پلاننگ کمیشن قواعد کے تحت منصوبے کی لاگت 15 فیصد سے زیادہ بڑھ جائے تو نظرثانی شدہ پی سی ون منظور کرانا لازمی ہے ، ادارے نے قانون کو بالائے طاق رکھ کر اربوں کا معاہدہ کر ڈالا۔ وزارت توانائی نے بھی معاملہ سامنے آنے پر این ٹی ڈی سی سربراہ کو ذمے داری طے کرنے کی ہدایت دی تھی مگر تاحال کسی افسر کو جواب دہ نہیں بنایا گیا۔ انتظامیہ نے مؤقف اختیار کیا ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری کے بعد نظرثانی شدہ پی سی ون پلاننگ کمیشن کو بھیجا گیا تھا مگرحتمی منظوری نہیں ملی تاہم آڈٹ حکام نے اس وضاحت کو ناکافی قرار دیتے کہا ہے کہ نظرثانی شدہ پی سی ون کی منظوری سے پہلے اربوں کا معاہدہ کرنا ناصرف قواعد کی خلاف ورزی بلکہ قومی خزانے سے کھلا مذاق ہے ۔ ذرائع کے مطابق ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی نے میٹنگ میں وزارت کی سطح پر انکوائری کا حکم دیا اور ایک ماہ میں رپورٹ طلب کی لیکن اس پر بھی کوئی پیشرفت سامنے نہیں آئی جس سے یہ شبہات گہرے ہوتے جا رہے ہیں کہ این ٹی ڈی سی حکام معاملہ دبانے کی کوشش کررہے ہیں۔ متعلقہ حلقوں کا کہنا ہے کہ اگر ایسے سکینڈلز پر کارروائی نہ ہوئی تو ترقیاتی منصوبے مزید مہنگے ہوتے رہیں گے ، عوام پر مہنگائی اور لوڈشیڈنگ کا بوجھ مزید بڑھ جائے گا۔