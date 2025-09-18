صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیصل آباد ہاکی سٹیڈیم کی ابتر حالت، اربوں کے منصوبے ادھورے

  فیصل آباد
فیصل آباد ہاکی سٹیڈیم کی ابتر حالت، اربوں کے منصوبے ادھورے

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) وزارتِ کھیل، ڈویژنل انتظامیہ اور محکمہ کھیل کی مسلسل غفلت کے باعث فیصل آباد کا تاریخی ہاکی اسٹیڈیم بوسیدہ عمارت اور تباہ حال سہولیات کی تصویر پیش کر رہا ہے۔۔

 سٹیڈیم کے باہر نیا ٹرف بچھا دیا گیا ہے لیکن اندر کی عمارت پرانی حالت میں ہی چھوڑ دی گئی۔فیصل آباد اور گوجرہ ہاکی کی نرسری کہلاتے ہیں اور قومی ٹیم میں زیادہ تر کھلاڑی انہی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، مگر کھلاڑیوں کو بنیادی سہولتیں میسر نہیں۔ کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والا قومی کھیل کا واحد سٹیڈیم اربابِ اختیار کی بے حسی کا شکار ہے ۔ اسٹیڈیم کی آسٹرو ٹرف مکمل تباہ، دیواروں میں دراڑیں اور جنگلے ٹوٹ چکے ہیں، جبکہ عمارت بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہی ہے ۔کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ سہولتوں کی کمی کے باعث کھیل جاری رکھنا بھی مشکل ہوگیا ہے ۔ ا ولمپئن اور صدارتی ایوارڈ یافتہ رانا مجاہد سمیت کئی نامور کھلاڑی فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں لیکن قومی کھیل کا زوال لمحۂ فکریہ ہے ۔ ماہرین کے مطابق اگر مؤثر حکمتِ عملی اختیار کی جائے تو اسٹیڈیم کی حالت بہتر بنائی جا سکتی ہے اور کھلاڑیوں کو عالمی معیار کی سہولتیں فراہم کی جا سکتی ہیں۔

