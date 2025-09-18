صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غذائی تحفظ کیلئے پاکستان سے ملکر کام کر رہے :آسڑیلین ہائی کمشنر

  • فیصل آباد
غذائی تحفظ کیلئے پاکستان سے ملکر کام کر رہے :آسڑیلین ہائی کمشنر

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)پاکستان میں آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نیل ہاکنز نے کہا ہے کہ آسٹریلیا زرعی شعبے ، غذائی تحفظ اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مشترکہ کوششوں پر کام کر رہا ہے تاکہ۔۔۔

 درپیش چیلنجز کا مؤثر حل نکالا جا سکے ۔ وہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے دورے کے دوران وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی، ڈینز، ڈائریکٹرز اور فیکلٹی ممبران سے ملاقات کر رہے تھے ۔انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا گزشتہ 40 برسوں سے پاکستان میں زراعت کے شعبے میں سرگرم عمل ہے ۔ موسمیاتی تبدیلیاں زراعت کو بری طرح متاثر کر رہی ہیں جن کے حل کے لیے مشترکہ ریسرچ ناگزیر ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے سائنسدانوں کا تعاون، پانی اور لائیوسٹاک کے مسائل سمیت دیگر چیلنجز پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ہائی کمشنر نے کہا کہ آسٹریلین سینٹر فار انٹرنیشنل ایگری کلچرل ریسرچ کے تحت پاکستان میں کئی منصوبے جاری ہیں جن سے زرعی خوشحالی ممکن ہو گی۔  انہوں نے پانی کی کمی اور معیار کی خرابی کو بڑا مسئلہ قرار دیتے ہوئے نئی پالیسی کی ضرورت پر زور دیا۔اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے بتایا کہ یونیورسٹی میں آسٹریلوی تعاون سے 29 منصوبے جاری ہیں جن میں آم، ترشاوہ پھل اور دالوں کی ویلیو ایڈیشن شامل ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

آل کشمیر فورم کے وفدکی اسلام آباد چیمبر کے صدر سے ملاقات ،مبارکباد دی

سیلاب سے تباہ ہونیوالی شاہرات کی بحالی کاکام جاری

یاسر الیاس کی تاجک نائب وزیراعظم سے ملاقات

ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

جی نائن اور آئی الیون بس سٹینڈ ز کی119.60 ملین میں نیلامی

آئی ٹی تعلیم وقت کی ضرورت تعلیمی ترقی ترجیح ہے ،خالد مقبول

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
عرضی بنام شہنشاہ چارلس سوم
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مانگے تانگے والا موسم ختم شد
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ایک واقعہ‘ ایک سبق
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
او آئی سی کانفرنس اور بدلتے حالات کے تقاضے
عمران یعقوب خان
عمارہ فرحت
مزید صوبے قومی ضرورت!
عمارہ فرحت
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(3)
مفتی منیب الرحمٰن