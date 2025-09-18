غذائی تحفظ کیلئے پاکستان سے ملکر کام کر رہے :آسڑیلین ہائی کمشنر
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)پاکستان میں آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نیل ہاکنز نے کہا ہے کہ آسٹریلیا زرعی شعبے ، غذائی تحفظ اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مشترکہ کوششوں پر کام کر رہا ہے تاکہ۔۔۔
درپیش چیلنجز کا مؤثر حل نکالا جا سکے ۔ وہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے دورے کے دوران وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی، ڈینز، ڈائریکٹرز اور فیکلٹی ممبران سے ملاقات کر رہے تھے ۔انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا گزشتہ 40 برسوں سے پاکستان میں زراعت کے شعبے میں سرگرم عمل ہے ۔ موسمیاتی تبدیلیاں زراعت کو بری طرح متاثر کر رہی ہیں جن کے حل کے لیے مشترکہ ریسرچ ناگزیر ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے سائنسدانوں کا تعاون، پانی اور لائیوسٹاک کے مسائل سمیت دیگر چیلنجز پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ہائی کمشنر نے کہا کہ آسٹریلین سینٹر فار انٹرنیشنل ایگری کلچرل ریسرچ کے تحت پاکستان میں کئی منصوبے جاری ہیں جن سے زرعی خوشحالی ممکن ہو گی۔ انہوں نے پانی کی کمی اور معیار کی خرابی کو بڑا مسئلہ قرار دیتے ہوئے نئی پالیسی کی ضرورت پر زور دیا۔اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے بتایا کہ یونیورسٹی میں آسٹریلوی تعاون سے 29 منصوبے جاری ہیں جن میں آم، ترشاوہ پھل اور دالوں کی ویلیو ایڈیشن شامل ہے ۔