خاتون کو اغوا کرنے ،خوف و ہراس پھیلانے والے ملز موں کیخلاف مقدمہ

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ضلع کچہری سے گن پوائنٹ پر خاتون کو اغوا کرنے اور خوف و ہراس پھیلانے والے ملز موں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔۔۔

تھانہ کوتوالی کے علاقے میں قائم ضلع کچہری میں راحیل نامی شہری نے مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے مبینہ طور پر اس کی اہلیہ کو گن پوائنٹ پر اغواء کرنے کی کوشش کی اور اس دوران سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے خوف و ہراس پھیلایا گیا۔پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

