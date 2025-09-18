صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صفائی کے بہانے گھر میں داخل ہونے والی خواتین نقدی، زیورات لے کر فرار

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)صفائی کے بہانے گھر میں داخل ہونے والی خواتین لاکھوں روپے مالیت کی نقدی، زیورات، موبائل فونز، پرائز بانڈ اور دیگر سامان چوری کرکے لے گئیں۔۔۔

تھانہ ایئرپورٹ میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے سہگل سٹی کے رہائشی عمر دراز نے پولیس کو بتایا کہ اس کے گھر میں دو نامعلوم خواتین صفائی کرنے کے بہانے داخل ہوئیں ۔اور اہلخانہ کو باتوں میں الجھاتے ہوئے لاکھوں روپے مالیت کی نقدی، زیورات، موبائل فون، پرائز بانڈ اور دیگر سامان سمیٹ کر موقع سے فرار ہوگئیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کردی ہے ۔

 

