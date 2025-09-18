شہری کو زہر آلود مشروب پلا کر تشدد کر کے مار ڈالا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)شہری کو زہر آلود مشروب پلانے کے بعد بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے مبینہ طور پر موت کے گھاٹ اتاردیا گیا۔۔۔
تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے اچکیرہ کے قریب الطاف حسین نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے مبینہ طور پر سابقہ رنجش کی بنا پر اس کے والد کو قابو کر لیا اور زہر آلود مشروب پلانے کے بعد ہتھوڑوں اور دیگر آہنی آلات کے ساتھ تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے مبینہ طور پر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔