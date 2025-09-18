صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہری کو زہر آلود مشروب پلا کر تشدد کر کے مار ڈالا

  • فیصل آباد
شہری کو زہر آلود مشروب پلا کر تشدد کر کے مار ڈالا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)شہری کو زہر آلود مشروب پلانے کے بعد بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے مبینہ طور پر موت کے گھاٹ اتاردیا گیا۔۔۔

تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے اچکیرہ کے قریب الطاف حسین نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے مبینہ طور پر سابقہ رنجش کی بنا پر اس کے والد کو قابو کر لیا اور زہر آلود مشروب پلانے کے بعد ہتھوڑوں اور دیگر آہنی آلات کے ساتھ تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے مبینہ طور پر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

10 ڈویژنز کے 414 دیہات کیلئے سکیمیں منظور

ٹیکنیکل بورڈ : امتحانات کی نگرانی کیلئے مانیٹرنگ سیل کا افتتاح

تخمینہ لگایاجارہا، متاثرین کے نقصانات کاازالہ کیاجائیگا،ملک احمد خاں

ہڑپہ میوزیم : نئی گیلریوں میں متعدد نئے نوادرات

آر پی او نے چونیاں میں پولیس خدمت مرکز کا افتتاح کردیا

یونیک گروپ آف انسٹی ٹیوشنز کے زیر اہتمام نعتیہ مقابلے کا انعقاد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
عرضی بنام شہنشاہ چارلس سوم
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مانگے تانگے والا موسم ختم شد
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ایک واقعہ‘ ایک سبق
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
او آئی سی کانفرنس اور بدلتے حالات کے تقاضے
عمران یعقوب خان
عمارہ فرحت
مزید صوبے قومی ضرورت!
عمارہ فرحت
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(3)
مفتی منیب الرحمٰن