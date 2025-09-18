میونسپل کارپوریشن کی عدم توجہی ،شہر کی سڑکیں خراب ہو نے لگیں
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)میونسپل کارپوریشن فیصل آباد کی عدم توجہی کے باعث شہر کی سڑکیں تیزی سے خراب ہو رہی ہیں۔ معمولی پیچ ورک نہ ہونے سے کروڑوں روپے کی لاگت سے بننے والی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔۔۔
جبکہ روڈ کٹ این او سی اور مرمت کا نظام بھی غیر مؤثر ہے ۔ذرائع کے مطابق شہری حدود میں آنے والی تمام سڑکوں کی مرمت اور پیچ ورک میونسپل کارپوریشن کی ذمہ داری ہے ۔ کسی بھی سرکاری یا نجی ادارے یا فرد کو روڈ کٹ لگانے کے لیے محکمہ سے این او سی لینا لازمی ہے اور اس مقصد کے لیے رقم بھی جمع کروائی جاتی ہے تاکہ بروقت مرمت ہوسکے اور سڑکیں مزید نقصان سے بچ سکیں۔ لیکن فیصل آباد میں اس عمل کو نظرانداز کر دیا گیا ہے جس کے باعث درجنوں سڑکوں پر لگے سینکڑوں کٹس اب تک مرمت کے منتظر ہیں۔ان روڈ کٹس سے نہ صرف گڑھے بن گئے ہیں بلکہ ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ حادثات بھی پیش آ رہے ہیں جن میں جانی و مالی نقصان ہوتا ہے ۔سمندری روڈ، مین کنال روڈ، جڑانوالہ روڈ، جھنگ روڈ اور دیگر اہم شاہراہیں بدترین حالت میں ہیں۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر تمام روڈ کٹس کی مرمت اور مین شاہراہوں پر پیچ ورک کیا جائے تاکہ صنعتی شہر کی سڑکیں مزید برباد نہ ہوں اور عوام کو سہولت مل سکے ۔