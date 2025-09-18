صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیسکو میں 600 سکیورٹی گارڈز کم از کم اجرت سے محروم

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی (فیسکو) میں تعینات نجی سکیورٹی کمپنی کے تقریباً 600 گارڈز کو پنجاب حکومت کی مقرر کردہ کم از کم اجرت 40 ہزار روپے کے بجائے 32 ہزار ماہانہ دی جا رہی ہے۔۔۔

 فیسکو اور سکیورٹی کمپنی انتظامیہ اضافے کی منظوری کو جواز بنا کر معاملے کو مسلسل التواء میں ڈالے ہوئے ہیں۔ذرائع کے مطابق کئی ماہ سے اجرتوں کے معاملے پر ملازمین استحصال کا شکار ہیں۔ مہنگائی کے باعث 32 ہزار روپے میں گزر بسر کرنا مشکل ہے جبکہ احتجاج کرنے کی صورت میں نوکری سے محرومی کا خدشہ لاحق ہے ۔  متعدد گارڈز نے بتایا کہ دن رات ڈیوٹی کے باوجود وہ بچوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہیں۔مزید انکشاف ہوا ہے کہ تنخواہوں کے فرق سے سکیورٹی کمپنی ہر ماہ لاکھوں روپے بچا رہی ہے ، جو براہِ راست ملازمین کے حق تلفی کے مترادف ہے ۔ محکمہ محنت سمیت متعلقہ اداروں کی خاموشی نے مشکلات بڑھا دی ہیں۔مزدور تنظیموں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فیسکو اور سکیورٹی کمپنی کے خلاف فوری کارروائی کی جائے اور تمام ملازمین کو پنجاب حکومت کی مقرر کردہ کم از کم اجرت کے مطابق تنخواہیں فراہم کی جائیں۔

 

