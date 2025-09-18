ایف ڈی اے کی ملکیتی جائیدادوں کی نئی ریزرو قیمتیں مقرر
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)فیصل آباد ڈویلپمنٹ اتھارٹی (ایف ڈی اے ) کی ملیکتی جائیدادوں کو رواں مالی سال میں نیلام عام کے ذریعے فروخت کے لیے نئی ریزرو قیمتیں مقرر کر دی گئی ہیں۔۔۔
زیادہ تر جائیدادوں کی قیمتیں ڈی سی ریٹ کے مطابق رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ بعض جگہوں پر مارکیٹ رحجان کے مطابق معمولی اضافہ کیا گیا ہے ۔اس سلسلے میں پراپرٹی پرائس اسیسمنٹ کمیٹی کا اجلاس ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر سٹی عمر عادل، اسسٹنٹ کمشنر صدر ڈاکٹر ذوالقرنین، ڈائریکٹرز اسٹیٹ مینجمنٹ جنید حسن منج، سہیل مقصود پنوں، محکمہ ایکسائز اور دیگر اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران ایف ڈی اے کی مختلف جائیدادوں اور اراضی کی موجودہ مارکیٹ ویلیو کا جائزہ لیا گیا۔ ملت ٹاؤن، مدینہ ٹاؤن اور احمد نگر میں واقع 139 پبلک یوٹیلٹی سائٹس کی فی مرلہ قیمتوں میں مارکیٹ کے مطابق معمولی اضافہ کیا گیا جبکہ ایف ڈی اے سٹی میں رہائشی، کمرشل پلاٹس اور پبلک یوٹیلٹی سائٹس کی قیمتیں ڈی سی ریٹ پر مقرر کی گئیں۔ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے نے کمیٹی کے شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جائیدادوں کے نیلام عام کے لیے ریزرو پرائس کا درست تعین نہایت اہم ہے اور اس سلسلے میں طے شدہ اصولوں و شرائط کے تحت اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا۔