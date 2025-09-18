واسا بورڈ آ ف گو رنرز اجلاس ، 19 ارب 73 کروڑ کا بجٹ منظور
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر کی زیر صدارت واسا فیصل آباد کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس منعقد ہوا جس میں مالی سال 2025-26 کے لیے 19 ارب 73 کروڑ روپے سے زائد کا بجٹ پیش کیا گیا۔۔۔
جسے بورڈ نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔اجلاس میں بتایا گیا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 7 ارب 53 کروڑ روپے غیر ترقیاتی اخراجات، 11 ارب روپے ترقیاتی بجٹ جبکہ ایک ارب 20 کروڑ روپے بیرونی سرمایہ کاری یا فارن فنڈڈ منصوبوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔بورڈ اجلاس میں اہم فیصلے بھی کیے گئے جن کے مطابق پرائیویٹ ہاؤسنگ کالونیوں پر انفراسٹرکچر چارجز اب واسا لاہور کے طرز پر وصول کیے جائیں گے ۔ ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور کمرشل پلازہ مالکان کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ وہ سیوریج کے لیے سپیٹک ٹینک تعمیر کریں جبکہ صنعتی یونٹس کو اینٹی سپیٹک اور ڈسلٹ ٹینک بنانے کی ہدایت کی گئی۔ بغیر ٹریٹمنٹ پانی واسا کی سیوریج لائنوں میں شامل کرنے اور این او سی کے بغیر کنکشن دینے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے ۔ڈپٹی کمشنر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترقیاتی اسکیموں میں فنڈز کا شفاف استعمال اور عوامی شکایات کا فوری ازالہ یقینی بنایا جائے ۔ مینجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ نے بتایا کہ ترقیاتی پروگرام کے تحت جاری اسکیموں کو مقررہ وقت پر مکمل کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔