نیپا کورس افسروں کا کمشنر آفس فیصل آباد کا دورہ، اجلاس میں شرکت
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ اسلام آباد (نیپا) کے 44 ویں مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے افسران نے کمشنر آفس فیصل آباد کا دورہ کیا، جہاں کمشنر راجہ جہانگیر انور نے ان سے ملاقات کی اور اجلاس کی صدارت کی۔۔۔
کمشنر نے افسروں کو ڈویژنل انتظامیہ کی کارکردگی، حکومتی پالیسیوں پر عملدرآمد اور عوامی فلاحی منصوبوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ فیصل آباد صنعت و تجارت میں نمایاں مقام رکھتا ہے اور ملکی برآمدات میں اس کا بڑا حصہ ہے ۔انہوں نے بتایا کہ ڈویژن کی بیوٹیفکیشن کے لیے مختلف منصوبے شروع کیے گئے ہیں جبکہ گھنٹہ گھر کے آٹھ بازاروں کی خوبصورتی کے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت معیاری صفائی کے اقدامات بھی جاری ہیں۔سیلابی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کمشنر نے کہا کہ متاثرہ افراد کے لیے خیمے ، خشک راشن اور عارضی رہائش فراہم کی جا رہی ہے جبکہ پی ڈی ایم اے مکمل معاونت فراہم کر رہا ہے ۔ پرائس کنٹرول کے سلسلے میں منڈیوں اور مارکیٹوں میں کڑی نگرانی کی جا رہی ہے اور گراں فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ پیرا فورس کے اقدامات سے تجاوزات میں نمایاں کمی آئی ہے جبکہ جنگلات میں اضافہ بھی انتظامیہ کی ترجیحات میں شامل ہے ۔ آخر میں کمشنر نے شرکاء کو یادگاری شیلڈز پیش کیں۔