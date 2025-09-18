صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الائیڈ ہسپتال کی ایکو مشینیں ایک سال سے بند،مریض فٹنس ٹیسٹ کیلئے دربدر

  • فیصل آباد
الائیڈ ہسپتال کی ایکو مشینیں ایک سال سے بند،مریض فٹنس ٹیسٹ کیلئے دربدر

فیصل آباد (بلال احمد سے )الائیڈ ہسپتال فیصل آباد میں اینستھیزیا سے قبل مریضوں کی فٹنس جانچنے کے لیے لازمی ایکو ٹیسٹ کی سہولت ایک سال سے زائد عرصہ سے معطل ہے۔۔۔

 کروڑوں مالیت کی دو جدید ایکو مشینیں محض بند کرکے میڈیکل ایمرجنسی کے اوپر ایک کمرے میں بے کار پڑی ہیں، جس کے باعث مریضوں اور ان کے لواحقین کو سخت اذیت کا سامنا ہے ۔ذرائع کے مطابق جب سے امراضِ قلب کا پورا شعبہ فیصل آباد ٹیچنگ ہسپتال منتقل کیا گیا ہے ، کارڈیالوجسٹ بھی الائیڈ سے چلے گئے ، جبکہ روٹیشن پر موجود خاتون اسسٹنٹ پروفیسر نے  بھی اپنا تبادلہ ایف آئی سی کروا لیا۔ اس کے بعد ہسپتال میں ایکو ٹیسٹ مکمل طور پر بند ہوگیا۔ صورتحال یہ ہے کہ آپریشن لسٹ میں شامل ہر مریض کو فٹنس ٹیسٹ کے لیے ایف آئی سی بھیجنا پڑتا ہے ۔ اس عمل سے نہ صرف آپریشنز میں تاخیر معمول بن گئی ہے بلکہ مریض اور ان کے اہل خانہ کو بار بار دھکے کھانے پڑتے ہیں اور غریب مریضوں کو نجی اداروں سے ہزاروں روپے میں ٹیسٹ کروانے پر مجبور ہونا پڑتا ہے ۔شہریوں اور مریضوں نے اسے انتظامی غفلت اور عوامی حق تلفی قرار دیتے ہوئے وزیرِ صحت اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر مشینوں کو فعال کیا جائے تاکہ مریضوں کو ریلیف مل سکے ۔وائس چانسلر فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر ظفر چودھری کے مطابق کارڈیالوجی ماہرین کو ایف آئی سی میں ٹریننگ کیلئے بھیجا گیا ہے ، اور ان کی واپسی پر ہی ایکو مشینیں دوبارہ فعال کی جائیں گی۔

