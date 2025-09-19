صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)زرعی یونیورسٹی فیصل آباد نے سیلاب متاثرہ افراد کی مدد کیلئے جامع ریلیف مہم کا آغاز کیا ہے۔

وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار کی ہدایت پر 15 ستمبر سے ویٹرنری ٹیمیں چنیوٹ میں کام کر رہی ہیں۔ ابتک 1500 جانوروں کو ویکسین لگائی اور علاج کی سہولیات کے ساتھ چارہ بھی فراہم کیا گیا ہے ۔ یہ اقدام لائیو سٹاک اینڈ ڈیری ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ چنیوٹ کے تعاون سے کیا جا رہا ہے ۔ بروک ہسپتال نے 50 ہزارکی ویٹرنری ادویات کا عطیہ دیا ہے ۔ فلڈ ریلیف فنڈ کیمپ یونیورسٹی کے مین گیٹ اور مین کوریڈور پر15 اکتوبر تک فعال ہے ۔ یونیورسٹی نے ضلع مظفر گڑھ کی ایک یونین کونسل کا بھی انتخاب کیا ہے جس کیلئے گندم ، چارے ، ونڈا ،جانوروں اور انسانوں کی صحت کی دیکھ بھال اور زرعی امداد شامل ہے ۔

 

