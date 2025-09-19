صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحصیل ہسپتال پیرمحل میں سرویکل کینسر سے بچا ئوکی مہم کاآغاز

  • فیصل آباد
پیرمحل (نمائندہ دنیا )سرویکل کینسر سے بچا ئوکی قومی مہم کے سلسلے میں ڈاکٹر کاشف ندیم سی ای او ہیلتھ نے اپنی بیٹی کو تحصیل ہسپتال پیرمحل میں ایچ پی وی ویکسین لگو اکر تحصیل پیرمحل میں مہم کا آغاز کردیا۔

 ڈاکٹر کاشف ندیم نے کہا اگر میں نے اپنی بیٹی کو ویکسین لگوائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 100 فیصد محفوظ ہے ۔تمام والدین اپنی 9 سے 13 سال کی بچیوں کو لازمی ویکسین لگوائیں، محفوظ پاکستان اور نوجوان نسل کو موذی امراض سے بچانے کا عزم کیا ویکسی نیشن کے موقع پر ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر مزمل اور ہیلتھ ٹیم بھی موجود تھی۔

 

