ایم این اے اسلم گجر کامہالم کادورہ ،پل کی تعمیرکاجائزہ

  • فیصل آباد
ایم این اے اسلم گجر کامہالم کادورہ ،پل کی تعمیرکاجائزہ

سمندری(نمائندہ دنیا)مہالم اور 437 کرول کو ملانے کیلئے نہر پر تعمیر ہونے والے پل کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لینے کیلئے۔۔۔

 چوہدری شہباز بابر ایم این اے کے بھائی سابق چیئرمین مارکیٹ کمیٹی سمندری اسلم گجر نے مہالم کا دورہ کیا ۔سعید امجد نمبرداراور یحیی ناصر نمبردارنے اہلیان دیہہ کے ہمراہ ان کااستقبال کیا ۔ اسلم گجرنے تعمیراتی کاموں پر اطمینان کا اظہار کیا اس موقع پر سعید امجد نمبردار کا کہنا تھا کہ پل کی تعمیر سے دونوں دیہاتوں کے فاصلے سمٹ جائینگے ۔

 

