مسجد میں آ گ لگا کر قرآ ن جلا ڈالے ،ملزم گرفتار،مقدمہ درج
گو جرہ ( نما ئندہ دُنیا)بدبخت شخص نے مسجد میں آ گ لگا کر قرآ ن پا ک جلا ڈا لے ۔ چک نمبر 244 گ ب کی جا مع مسجد اہلحدیث کے اما م عبدالمنان مغرب کی اذان دینے گئے۔۔۔
تو مسجد میں قرآ ن پا ک کی الماری کو آ گ لگی ہوئی تھی،دو درجن سے زائد قرآ ن پا ک جل گئے ۔اطلا ع پر اہل دیہہ جمع ہونے پر ڈی ایس پی اشرف تبسم بھاری پولیس فورس کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے اور تفتیش کا آ غاز کردیا اور گاؤ ں کے عمرا ن عرف ٹیڈی کو ٹھوس شواہد کی روشنی میں گرفتار کرلیا اور خادم حسین کی رپورٹ پر تھا نہ صدر گوجرہ نے مقدمہ درج کرکے تفتیش کا آ غاز کردیا ۔