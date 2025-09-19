صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرول پمپس، تجاوزات کیخلاف کارروائی ،جرمانے ،متعدد دکاندارگرفتار

  • فیصل آباد
پٹرول پمپس، تجاوزات کیخلاف کارروائی ،جرمانے ،متعدد دکاندارگرفتار

پیرمحل (نمائندہ دنیا )ذوالفقار صابر اسسٹنٹ کمشنرپیرمحل کی پیرا فورس کے ہمراہ پٹرول پمپس اور تجاوزات کیخلاف کارروائی، پٹرول پمپس مالکان کوجرمانے ،روڈ خالی کروالئے۔

اسسٹنٹ کمشنر ذوالفقار صابر نے ہمراہ پیرا فورس ،سول ڈیفنس ، پولیس ، محکمہ مال کے ہمراہ سندھیلیانوالی میں پٹرول پمپس کو چیک کرکے پیمائش اور کوالٹی کو چیک کیا دوران چیکنگ پیمانہ کم ہونے مالکان کو بھاری جرمانے عائد کر دئیے سندھیلیانوالی روڈ پر بھاری مشینری سے تجاوزات کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے سڑکوں پرقائم دکانیں ختم کروادیں مزاحمت اور خلاف ورزی پر پیرا فورس نے متعدد دکاندارگرفتار کرلیے اور موقع پر نقد جرمانے عائد کرکے دوبارہ خلاف ورزی پرسخت کارروائی کا حکم دیا۔

 

