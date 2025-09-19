صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہونہار طالبعلم انجینئر انعام الحق کیلئے گولڈ میڈل ، تعریفی سند

  • فیصل آباد
گڑھ مہاراجہ نمائندہ دنیا)تحصیل احمدپورسیال سے تعلق رکھنے والے زیر تعلیم اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو اپنے ہونہار طالبعلم انجینئر انعام الحق کی شاندار کامیابیوں پر بے حد فخر ہے۔۔۔

 اور وہ انہیں قومی و بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی شاندار نمائندگی کرنے پر مبارکباد پیش کرتی ہے ۔ انعام الحق، ڈیپارٹمنٹ آف الیکٹرانک انجینئرنگ کے ممتاز طالبعلم اور CARE لیب کے فعال رکن ہیںجنہوں نے اپنی شاندار انجینئرنگ کارکردگی اور جدید اختراعات کے ذریعے غیر معمولی پہچان حاصل کی ۔ انہیں گولڈ میڈل ،تعریفی سند اور قومی ایوارڈ جیسے اعزازات سے نوازا گیا ہے ۔

 

