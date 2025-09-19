صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
مجلس وحدت المسلمین کی سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سرگرمیاں

شورکوٹ(نمائندہ دنیا)شورکوٹ اور گردونواح میں سیلابی صورتحال پرمجلس وحدت المسلمین نے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔

مجلس وحدت المسلمین ڈسٹرکٹ جھنگ کے صدر علامہ روح اﷲ کاظمی نے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور امدادی اقدامات کا جائزہ لیا انکا کہنا تھا کہ شورکوٹ اور دیگر متاثرہ علاقوں میں 43 میڈیکل کیمپس قائم کیے جا چکے ہیں جہاں اب تک 14 ہزارسے زائد افراد کا مفت علاج کیا گیا 500 سے زائد رضاکار ضلع بھر میں سیلاب زدگان کی مدد میں مصروف ہیں،راشن کی تقسیم کا عمل بھی جاری ہے ، 22 مقامات پر خیمہ بستیاں قائم کر کے متاثرہ افراد کو پناہ گاہیں فراہم کی گئی ہیں ۔

