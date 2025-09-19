صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انتظامیہ ہمارے تحفظات دور کرے میاں عادل باری ،رانا شاہد

  • فیصل آباد
انتظامیہ ہمارے تحفظات دور کرے میاں عادل باری ،رانا شاہد

پینسرہ(نمائندہ دنیا)مزدور وں سے کوئی اختلافات نہیں،مزدور آئیں فیکٹریاں چلائیں اپنی روزی کمائیں ہمارے اختلافات مزدور رہنماوں کے ساتھ ہیں جو مزدور کو کام نہیں کرنے دے رہے جو مزدور کا نقصان کر رہے ہیں۔۔۔

 ان خیالات کا اظہار پاور لومز ایسوسی ایشن کے صدر میاں عادل باری، رانا شاہد،رانا عرفان،منیب خالد،اعظم منظورو دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا انتظامیہ یکطرفہ فیصلہ نہیں کر سکتی ہمارے تحفظات دور کیے جائیں جاری نوٹسزکا جواب عدالت میں پیش ہو کردے رہے ہیں ، ستر سال سے جو نظام چل رہا اسی پر کام کریں گزٹ نوٹیفکیشن پاور لومز انڈسٹری پر کیسے لاگو ہوگا جہاں کئی دہائیوں سے ٹھیکیداری نظام چل رہا نام نہاد لیبر لیڈر مزدوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ترقیاتی سکیموں میں گھپلوں پر سخت کارروائی کا حکم

ڈی سی کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں پر پیشرفت کا جائزہ اجلاس

پولیس اسٹیشن قائد آباد میں شہزاد آصف خان کی کھلی کچہری

وزیر اعلی آج سرگود ھا میں الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کریں گی ، صہیب احمد

پبلک و نجی تعلیمی اداروں کی گاڑیوں میں گاڑیوں میں سلنڈرز

آئس،چرس،شراب،ناجائز اسلحہ برآمد،11ملزم گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ