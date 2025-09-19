انتظامیہ ہمارے تحفظات دور کرے میاں عادل باری ،رانا شاہد
پینسرہ(نمائندہ دنیا)مزدور وں سے کوئی اختلافات نہیں،مزدور آئیں فیکٹریاں چلائیں اپنی روزی کمائیں ہمارے اختلافات مزدور رہنماوں کے ساتھ ہیں جو مزدور کو کام نہیں کرنے دے رہے جو مزدور کا نقصان کر رہے ہیں۔۔۔
ان خیالات کا اظہار پاور لومز ایسوسی ایشن کے صدر میاں عادل باری، رانا شاہد،رانا عرفان،منیب خالد،اعظم منظورو دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا انتظامیہ یکطرفہ فیصلہ نہیں کر سکتی ہمارے تحفظات دور کیے جائیں جاری نوٹسزکا جواب عدالت میں پیش ہو کردے رہے ہیں ، ستر سال سے جو نظام چل رہا اسی پر کام کریں گزٹ نوٹیفکیشن پاور لومز انڈسٹری پر کیسے لاگو ہوگا جہاں کئی دہائیوں سے ٹھیکیداری نظام چل رہا نام نہاد لیبر لیڈر مزدوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔