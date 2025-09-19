صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شورکوٹ:امدادی سامان کی تقسیم میں کرپشن، اقربا پروری

  • فیصل آباد
شورکوٹ (نمائندہ دنیا)شورکوٹ میں حالیہ سیلاب کے دوران متاثرہ افراد میں امدادی سامان کی تقسیم میں مبینہ کرپشن اور اقربا پروری کی شکایات پر نواحی علاقہ حسوالی نواب پورہ سمیت مختلف مواضعات کے متاثرین نے الزام عائد کیا کہ۔۔۔

 امدادی خیموں کی تقسیم میں شفافیت کا فقدان رہا، بعض اہلکاروں نے امداد کو ذاتی تعلقات پر تقسیم کیا متاثرین کے مطابق پٹواری ذیشان پر الزام ہے کہ اس نے خیمے مستحقین کو دینے کے بجائے اپنی جان پہچان والوں کو دیئے اور بدلے رشوت بھی وصول کی۔ وہ خوراک، ونڈا اور دیگر اشیائے ضروریہ کی تقسیم میں بھی من پسند افراد کو نوازتا رہا ۔متاثرین سے سروے میں نام شامل کروانے کے لیے بھی پیسے وصول کیے ،شکایات پرمتاثرین کی بڑی تعداد نے اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ کے دفتر کا رخ کیا شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر شازیہ رحمان نے فوری کارروائی کرتے پٹواری ذیشان کو معطل کر دیا اور اس کیخلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ۔شازیہ رحمان نے کہاایسے عناصر کی محکموں کو کوئی ضرورت نہیں جو مصیبت کے مارے افراد کا بھی استحصال کریں اور ان کا حق چھینیں انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ سیلاب متاثرین کا حق ان تک شفاف انداز میں پہنچایا جائے گا۔

 

