صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات سے پاک صحتمند اور محفوظ پنجاب کے عنوان پر سیمینار

  • فیصل آباد
منشیات سے پاک صحتمند اور محفوظ پنجاب کے عنوان پر سیمینار

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)انجمن انسدادِ منشیات کے زیرِ اہتمام منشیات سے پاک صحتمند اور محفوظ پنجاب کے عنوان سے مقامی یونیورسٹی میں آگاہی سیمینار منعقد ہوا۔ طلباو طالبات کو منشیات کے نقصانات، سماجی برائیوں اور انکے تدارک سے آگاہ کیا گیا۔

 رجسٹرار سپیریئر یونیورسٹی راجہ غلام رسول منان، پروفیسر ڈاکٹر امتیاز ڈوگر (الائیڈ ٹو)ڈی ایچ کیو ہسپتال، کرنل ذاکر خان ڈائریکٹر کاؤنٹر نارکوٹکس فورس فیصل آباد، انسپکٹر نعمان (اے این ایف)، آمنہ اکرم (جنرل سیکرٹری انجمن انسداد منشیات)، ڈاکٹر عروج زہرا رضوی (سپیریئر یونیورسٹی)، عائشہ انجم (اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر)، ڈاکٹر مدثر مشتاق، افضل جالندھری اور لیکچرار رامش نے شرکت کی۔ڈائریکٹر کاؤنٹر نارکوٹکس فورس فیصل آباد نے کہا نوجوان نسل ہمارا مستقبل ہیں انہیں منشیات کی لعنت سے محفوظ رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے ۔کرنل ذاکر خان نے کہا معاشرے میں منشیات کی روک تھام کیلئے والدین اور اساتذہ کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے ۔ نگرانی اور تربیت کے ذریعے نوجوانوں کو منفی سرگرمیوں سے بچایا جا سکتا ہے ۔ پروفیسر ڈاکٹر امتیاز ڈوگر نے کہا منشیات انسانی جسم اور ذہن کو تباہ کر دیتی ہیں۔ نوجوانوں کو صحتمند سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا اور انہیں مثبت ماحول فراہم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ آمنہ اکرم نے کہا منشیات کیخلاف جنگ جاری رہے گی اورنوجوانوں کو اس لعنت سے چھٹکارا دلانے تک انسداد منشیات اپنا بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سی ڈی اے بورڈ اجلاس : قبر کھدائی، میت بس چارجز ختم، کیپٹل ہسپتال کی پرائیویٹ فیسوں پر نظر ثانی کا فیصلہ

پاکستان اور پولینڈ کا زرعی تعاون اور برآمدات بڑھانے پر اتفاق

تیل کی سپلائی چین کی ڈیجیٹلائزیشن ضروری : وفاقی وزیر پٹرولیم

ادویات کے معیار کی جانچ کے نظام کو جدید بنائیں گے، وزیر صحت

رقوم کی شفاف تقسیم کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے، روبینہ خالد

ایک لاکھ 80 ہزار شکایات ، ایک لاکھ 76 ہزار کے فیصلے، وفاقی محتسب

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ