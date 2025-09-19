منشیات سے پاک صحتمند اور محفوظ پنجاب کے عنوان پر سیمینار
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)انجمن انسدادِ منشیات کے زیرِ اہتمام منشیات سے پاک صحتمند اور محفوظ پنجاب کے عنوان سے مقامی یونیورسٹی میں آگاہی سیمینار منعقد ہوا۔ طلباو طالبات کو منشیات کے نقصانات، سماجی برائیوں اور انکے تدارک سے آگاہ کیا گیا۔
رجسٹرار سپیریئر یونیورسٹی راجہ غلام رسول منان، پروفیسر ڈاکٹر امتیاز ڈوگر (الائیڈ ٹو)ڈی ایچ کیو ہسپتال، کرنل ذاکر خان ڈائریکٹر کاؤنٹر نارکوٹکس فورس فیصل آباد، انسپکٹر نعمان (اے این ایف)، آمنہ اکرم (جنرل سیکرٹری انجمن انسداد منشیات)، ڈاکٹر عروج زہرا رضوی (سپیریئر یونیورسٹی)، عائشہ انجم (اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر)، ڈاکٹر مدثر مشتاق، افضل جالندھری اور لیکچرار رامش نے شرکت کی۔ڈائریکٹر کاؤنٹر نارکوٹکس فورس فیصل آباد نے کہا نوجوان نسل ہمارا مستقبل ہیں انہیں منشیات کی لعنت سے محفوظ رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے ۔کرنل ذاکر خان نے کہا معاشرے میں منشیات کی روک تھام کیلئے والدین اور اساتذہ کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے ۔ نگرانی اور تربیت کے ذریعے نوجوانوں کو منفی سرگرمیوں سے بچایا جا سکتا ہے ۔ پروفیسر ڈاکٹر امتیاز ڈوگر نے کہا منشیات انسانی جسم اور ذہن کو تباہ کر دیتی ہیں۔ نوجوانوں کو صحتمند سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا اور انہیں مثبت ماحول فراہم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ آمنہ اکرم نے کہا منشیات کیخلاف جنگ جاری رہے گی اورنوجوانوں کو اس لعنت سے چھٹکارا دلانے تک انسداد منشیات اپنا بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی۔