تحقیقات کو کاشتکاروں تک پہنچانا ناگزیر ،ڈاکٹر عمران
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)ڈائریکٹر ریسرچ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد ڈاکٹر عمران ارشد نے کہا ہے کہ زراعت کو جدید خطوط پر استوار کرنے کیلئے تحقیقات کو کاشتکاروں کی دہلیز تک پہنچانا ناگزیر ہے تاکہ زرعی مسائل پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ فی ایکڑ پیداوار میں اضافے سے کاشتکاری کو منافع بخش کاروبار بنایا جا سکے۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن اسلام آباد کے 44ویں مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے وفد سے ملاقات پرکیا۔ اس موقع پر ڈینز اور ڈائریکٹرز نے زرعی چیلنجز اور یونیورسٹی کی پیشرفت بارے بریفنگ دی۔ ڈاکٹر عمران ارشد نے کہا کہ زرعی سائنسدانوں اور صنعت کو فعال کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ تحقیق کو کسانوں تک پہنچا کر زرعی شعبے میں انقلاب لایا جا سکے ۔ یونیورسٹی نے گرمی برداشت کرنے والی گندم، ڈیورم گندم، سویابین، براسیکا، بھنڈی، مکئی، انڈسٹریل ہیمپ، چنا، کینوا، جوار، آم، سٹرس، کپاس اور دیگر فصلوں کی نئی اقسام متعارف کروائی ہیں۔ انہوں نے پیداوار بڑھانے اور لاگت کم کرنے میں پریسیشن ایگریکلچر کے کردار پر زور دیااوربتایا کہ یونیورسٹی نے کسانوں کو رہنمائی فراہم کرنے کے لیے کسان 360 ایپ بھی تیار کی ہے ۔ بین الاقوامی تعاون کے حوالے سے کہا یونیورسٹی میں پاک کوریا نیوٹریشن سینٹر، سینٹر فار ایڈوانسڈ اسٹڈیز ان ایگریکلچر اینڈ فوڈ سیکیورٹی، چینی کنفیوشس انسٹیٹیوٹ، آئی سی ڈی ڈی اور آئی ایس ٹی اے سیڈ لیب جیسے ادارے اپنا فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔