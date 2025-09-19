ڈی پی او کی کھلی کچہریاں مسائل سنے ،حل کے احکامات
پیرمحل (نمائندہ دنیا)ڈی پی او ٹوبہ عبادت نثار نے سرکل پیرمحل میں کھلی کچہریاں منعقد کیں۔
عوامی رابطہ مہم جاری کے تحت مائی صفوراں ہائی سکول ،تھانہ اروتی اور ٹی ایم اے ہال پیرمحل میں کھلی کچہریوں کا انعقادکیا جس میں شہریوں اور مقامی افراد کی کثیر تعداد میں شرکت کی ۔ڈی پی او عبادت نثار نے شہریوں کے مسائل سنے موقع پر ہی متعلقہ افسروں کو حل کے احکامات جاری کیے ۔ ڈی پی او ٹوبہ عبادت نثار نے کہا کھلی کچہریوں کا مقصد عوام کے ساتھ براہِ راست رابطہ اور دہلیز پر انصاف کی فراہمی ہے ۔