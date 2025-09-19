صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او کی کھلی کچہریاں مسائل سنے ،حل کے احکامات

  • فیصل آباد
ڈی پی او کی کھلی کچہریاں مسائل سنے ،حل کے احکامات

پیرمحل (نمائندہ دنیا)ڈی پی او ٹوبہ عبادت نثار نے سرکل پیرمحل میں کھلی کچہریاں منعقد کیں۔

عوامی رابطہ مہم جاری کے تحت مائی صفوراں ہائی سکول ،تھانہ اروتی اور ٹی ایم اے ہال پیرمحل میں کھلی کچہریوں کا انعقادکیا جس میں شہریوں اور مقامی افراد کی کثیر تعداد میں شرکت کی ۔ڈی پی او عبادت نثار نے شہریوں کے مسائل سنے موقع پر ہی متعلقہ افسروں کو حل کے احکامات جاری کیے ۔ ڈی پی او ٹوبہ عبادت نثار نے کہا کھلی کچہریوں کا مقصد عوام کے ساتھ براہِ راست رابطہ اور دہلیز پر انصاف کی فراہمی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انجینئرنگ کی ازسرنو تشکیل کا فیصلہ

بل بورڈز کی تنصیب:کے ایم سی و دیگر اداروں سے جواب طلب

پیپلز پارٹی نے کراچی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا، آفاق احمد

لاکھوں پاکستانیوں کی بیرون ملک منتقلی لمحہ فکریہ ،کاشف سعید

محفوظ طبی نگہداشت کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں، ماہرین

ملیر :گیس چوروں کیخلاف کارروائی، متعددمقدمات درج

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ