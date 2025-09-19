صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
انٹر نتائج :پنجاب کالج ٹوبہ کے کلیسٹر ہیڈکی زیرنگرانی شاندار نتائج

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب کالج ٹوبہ ٹیک سنگھ نے کلیسٹر ہیڈ پروفیسر رفعت اقبال کی زیر نگرانی ایک بار پھر اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے فیصل آباد بورڈ 2025 کے انٹرمیڈیٹ نتائج میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔۔۔

 ادارہ کے ہونہار طالبعلم زین نے 1163 نمبر حاصل کر کے بورڈ بھر میں مجموعی طور پر پہلی پوزیشن اپنے نام کی،یہ کامیابی نا صرف پنجاب کالج ٹوبہ ٹیک سنگھ بلکہ پورے ضلع کے لیے فخر و انبساط کا لمحہ ہے ،اس موقع پر ڈائریکٹر پنجاب کالجز ٹوبہ ٹیک سنگھ حتیم رفعت نے کہا کہ یہ کامیابی والدین کی دعاؤں، محنتی اساتذہ کی رہنمائی اور طلبہ کی مسلسل جدوجہد کا ثمر ہے ، ہمارا ادارہ ہمیشہ سے معیاری تعلیم، بہترین تربیت اور جدید تعلیمی سہولیات کی فراہمی کے مشن پر گامزن ہے تاکہ یہاں کے نوجوان کل کے پاکستان کے لیڈر بن سکیں،انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب کالج نے ہمیشہ اپنی تعلیمی کامیابیوں سے ثابت کیا ہے کہ یہ ادارہ طلبہ کی روشن مستقبل کی ضمانت ہے ،ہمارا مقصد صرف امتحانی کامیابیاں نہیں بلکہ طلبہ کی شخصیت سازی، اخلاقی تربیت اور عملی زندگی کے تقاضوں کے مطابق ان کی تیاری بھی ہے ، پنجاب کالج ٹوبہ ٹیک سنگھ کے طلبہ نے ہمیشہ اپنے بہترین نتائج کے ذریعے اس ادارے کو عزت بخشی اور ہم دعاگو ہیں کہ ہمارے تمام طلبہ آنے والے وقتوں میں بھی ملکی و بین الاقوامی سطح پر اپنی قابلیت منوائیں۔

 

