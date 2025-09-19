سدھار کی سینکڑوں پاور لومز تاحال بند،ہزاروں مزدور بیروزگار
ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)پچاس روز گزرنے کے باوجود سدھار کی سینکڑوں پاور لومز فیکٹریاں تاحال بند،ہزاروں مزدور بے روزگاری اور فاقوں کا شکار، انتظامیہ مالکان اور مزدوروں کے درمیان معاملات حل کروانے میں۔۔۔
یکسر ناکام،پاور لومز مالکان کا ضلعی انتظامیہ سے تحفظ فراہم نہ کرنے اور لیبر لیڈرز، پاور لومز ورکرز کی غنڈہ گردی خلاف قانونی چارہ جوئی نہ کرنے پر احتجاج کاعندیہ دے دیا گیا۔مزدور وں کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے تمام جائز مطالبات پورے نہیں ہوتے کام پر واپس نہیں جائینگے ، اگر حکومت اور مالکان نے سنجیدہ ہوکر مطالبات تسلیم نہ کیے تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا،گذشتہ روز اے سی صدر کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں پاور لومز مالکان کی طرف سے الزام عائد کیا گیا کہ لیبر لیڈر اور پاور لومز ورکرز کی جانب سے انکی فیکٹریوں میں غنڈہ گردی اور مالکان کو ہراساں کیا گیا ہے ضلعی انتظامیہ اس بات کا نوٹس لے اور ملوث عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کرے ،ہم پرانے ٹھیکیداری نظام کے تحت فیکٹریاں چلانے پرتیار ہیں، اگر کسی بھی پاورلومز سکیٹر سے سدھار سکیٹر کا ریٹ کم ہے تو اس پر عملدرآمد کرنے پر تیار ہیں،حکومتی گزٹ نوٹیفکیشن پر ہم کام نہیں کر سکتے ،مالکان کے ساتھ غنڈہ گردی اور ہراساں کرنے والوں کے خلاف ضلعی انتظامیہ نے 24 گھنٹوں میں قانونی کاروائی نہ کی تو پاور لومز مالکان بھی اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائیں گے جبکہ شہری و سماجی حلقوں نے حکام سے اپیل کی ہے کہ مزدوروں کے مسائل فوری حل کر کے صنعت کو دوبارہ چلایا جائے ۔