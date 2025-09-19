پی ایچ اے کی غفلت ،مختلف پارکس میں لگی لائٹیں خراب
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)پی ایچ اے کی غفلت سے مختلف پارکس میں لگی لائٹیں خراب ہوچکی ہیں جس سے رات ہوتے ہی پارک اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں بچے اور خواتین رات کو پارکس میں جانے سے گھبراتے ہیں۔۔۔
جبکہ نشئیوں نے ڈیرے جمارکھے ہیں ۔فیصل آباد میں پی ایچ اے کی غفلت سے پارکس نشئیوں کی آماجگاہوں میں تبدیل ہوچکے ہیں مختلف رہائشی علاقوں میں پارکس کی لائٹیں خراب ہوچکی ہیں جس سے شام ہوتے ہی پارک اندھیرے میں ڈوب کر ویران ہوجاتے ہیں خواتین اور بچے اندھیرے پرشام اور رات کو پارکس میں جانے سے گھبراتے ہیں ۔نشہ کے عادی افراد پارکس میں بیٹھ کر منشیات کا استعمال کرتے ہیں جس سے شہریوں کی تفریح کے لیے بنائے جانے والے پارکس میں گھٹن زدہ ماحول ہوجاتا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ رہائشی علاقوں میں موجود پارکس کی حالت زار کو نظرانداز کردیا جاتا ہے اور چند ایک ایسے پارکس جو شہر کے وسط میں موجود ہیں ان پر توجہ دی جاتی ہے۔