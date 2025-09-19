آرپی او نے دوسمارٹ پولیس سٹیشنز کا افتتاح کردیا
فیصل آباد،ڈجکوٹ(سٹی رپورٹر،نمائندہ دنیا) آرپی او فیصل آباد ذیشان اصغر نے جدید سہولیات سے آراستہ سمارٹ پولیس سٹیشن روشن والا اور سٹی سمندری کاافتتاح کر دیا۔
تقریب میں سی پی او فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر، پولیس کے سینئر افسروں ، معززین علاقہ نے شرکت کی۔ آر پی او نے خطاب کرتے کہا کہ سمارٹ پولیس سٹیشن کا قیام عوام کو بہتر اور فوری خدمات کی فراہمی میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ پولیس شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کیلئے بھرپور صلاحیتیں بروئے کار لا رہی ہے ۔سی پی او نے کہا جدید پولیس سٹیشن پولیس کے نظام کو مزید شفاف اور موثر بنانے میں مددگار ثابت ہونگے ۔