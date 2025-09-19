صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
فیصل آباد،ڈجکوٹ(سٹی رپورٹر،نمائندہ دنیا) آرپی او فیصل آباد ذیشان اصغر نے جدید سہولیات سے آراستہ سمارٹ پولیس سٹیشن روشن والا اور سٹی سمندری کاافتتاح کر دیا۔

تقریب میں سی پی او فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر، پولیس کے سینئر افسروں ، معززین علاقہ نے شرکت کی۔ آر پی او نے خطاب کرتے کہا کہ سمارٹ پولیس سٹیشن کا قیام عوام کو بہتر اور فوری خدمات کی فراہمی میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ پولیس شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کیلئے بھرپور صلاحیتیں بروئے کار لا رہی ہے ۔سی پی او نے کہا جدید پولیس سٹیشن پولیس کے نظام کو مزید شفاف اور موثر بنانے میں مددگار ثابت ہونگے ۔ 

 

