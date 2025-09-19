صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اولیا سے تعلق پر محبوب بندوں کادرجہ ملتا،مفتی صداقت شاہ

  • فیصل آباد
مکو آنہ(نمائندہ دنیا)مفتی سیدصداقت شاہ نے آستانہ عالیہ پیرسیدعلی حسین شاہ مکوآنہ میں معروف روحانی شخصیت پیر سیداکرام حسین شاہ ؒکے سالانہ عرس پرمحفل میلاد مصطفی ؐسے خطاب کرتے کہا ہے کہ۔۔۔

 اللہ کے محبوب بندوں کی نسبت دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے اولیا کاملین سے تعلق جوڑنے والوں کے اللہ رب العزت درجات بلند فرما دیتے ہیں جبکہ اپنے محبوب بندوں کا درجہ عطا کرتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اولیا کرام کی تعلیمات پیار و محبت ،اخوت و بھائی چارہ اور امن و سلامتی ہے یہی وجہ ہے کہ عوام انہیں اپنا غمخوار سمجھتے ہیں ۔ معاشرے سے انتشار کے خاتمے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اولیا کرام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہر شخص کا دکھ درد دور کرنے کی کوشش کریں ۔تقریب میں سجادہ نشین سیدنادرحسین شاہ،سیدناصرحسین شاہ ،سیدجعفرحسین شاہ و دیگر شریک تھے ۔محفل کے اختتام پرمحفل ایک خوش نصیب کوگدی نشین دربارعالیہ نادرحسین شاہ، ناصرحسین شاہ کی جانب سے قرعہ اندازی کے ذریعے عمرے کاٹکٹ دیاگیا۔

 

