نبی کریمؐ کی زندگی انسانیت کیلئے مشعل راہ ، ڈاکٹر حمیرا
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )جڑانوالہ میں جماعت اسلامی حلقہ خواتین کے تحت سیرت النبی ؐکے سلسلے میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی حلقہ خواتین ڈاکٹر حمیرا طارق نے خصوصی شرکت کی۔
اس موقع پر ڈاکٹر حمیرا طارق کا کہنا تھا کہ ہمیں سیرت النبی ؐکا مطالعہ ہمیشہ کرنا چاہئے ۔نبی کریم ؐ کی زندگی ہمارے لئے مشعل راہ ہے ۔ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں سیرت النبی ؐسے رہنمائی لینی چاہئے ۔ہمارے نبیؐ تمام جہانوں کیلئے رحمت بن کر آئے ۔نبی کریمؐ تمام انسانیت بالخصوص خواتین کے محسن تھے ۔امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کے ویژن کے مطابق جڑانوالہ میں بھی بنو قابل پروگرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے جس میں طلبا وطالبات کو ای کامرس سے متعلقہ کورسز کروائے جائیں گے جس سے وہ آن لائن کمانے کے قابل ہو جائینگے ۔سیمینار میں تحصیل بھر سے ہزاروں خواتین نے شرکت کی۔