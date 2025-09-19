انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں رابطوں کا نظام درہم برہم
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی فیصل آباد میں اندرونی رابطوں کا نظام درہم برہم، دو ماہ سے ٹیلیفون ایکسٹینشن کی خرابی دور نہ ہوسکی، 43 دفاتر کا رابطہ ایک دوسرے سے منقطع، ہسپتال میں موبائل سگنلز نہ ہونے کے برابر، رابطوں کے فقدان پر انتظامی معاملات بری طرح متاثر اور تاخیر کا شکار ہونے لگے۔
خرابی دور نہ ہونے سے انتظامیہ، ڈاکٹرز اور دیگر عملہ باہمی رابطے کیلئے شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ مختلف شعبہ جات میں جب فوری اہم پیغامات یا رپورٹس پہنچانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو عملے کو ذاتی طور پر ایک سے دوسرے دفتر جانا پڑتا ہے ، جس سے وقت کا ضیاع اور انتظامی معاملات میں تاخیر ہورہی ہے ۔صورتحال اس قدر سنگین ہے کہ ہسپتال کے اندر موبائل نیٹ ورک بھی تقریباً ناکارہ ہے ، جسکے باعث متبادل ذرائع ابلاغ استعمال کرنا بھی ممکن نہیں رہا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ایمرجنسی وارڈ اور دیگر اہم یونٹس کو بھی متاثرہ دفاتر سے رابطہ میں دشواری پیش آرہی ہے ، جس سے مریضوں کے علاج معالجے میں تاخیر ہونے لگی ہے ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو متعدد بار اس خرابی کی نشاندہی کی جا چکی ہے لیکن اب تک کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ متعلقہ افسروں نے خبردار کیا ہے کہ اگر فوری اندرونی رابطہ نظام بحال نہ کیا گیا تو ہسپتال کے آپریشنل معاملات مزید بگڑ سکتے ہیں، جسکا نقصان براہِ راست مریضوں کو ہوگا۔ مریضوں اور لواحقین نے حکامِ بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لیکر ہسپتال کا اندرونی رابطہ نظام بحال کیا جائے ۔