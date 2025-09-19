صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جی سی ویمن یونیورسٹی میں سپورٹس اینڈ فٹنس ارینا کا افتتاح

  • فیصل آباد
جی سی ویمن یونیورسٹی میں سپورٹس اینڈ فٹنس ارینا کا افتتاح

فیصل اباد(سٹاف رپورٹر)گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں جی سی ڈبلیو یو ایف سپورٹس اینڈ فٹنس ارینا کا افتتاح کردیا گیا۔وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کنول امین نے بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت کی جبکہ ڈویژنل سپورٹس آفیسر ساجدہ لطیف بطور مہمان اعزاز ہمراہ تھیں۔

اس موقع پر حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر کنول امین نے تندرست جسم کو مضبوط ذہن کی ضمانت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ارینا فٹنس مشین کے ساتھ ساتھ انڈور ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن کورٹ پر مشتمل ہے جس کا مقصد طالبات کے لیے صحتمند اور خوشگوار ماحول فراہم کرتے ہوئے تعلیم کے ساتھ جسمانی صحت کو فروغ دینا ہے ۔ وہ جامعہ میں طالبات کے لیے ایسا ماحول قائم کرنا چاہتی ہیں جہاں فٹنس قیادت اور جدت ساتھ ساتھ پروان چڑھے ۔ مہمان اعزاز ساجدہ لطیف نے وائس چانسلر کے اقدام کو سراہتے ہوئے خواتین کے کھیلوں کے فروغ کو قابل تحسین قرار دیا اور یونیورسٹی کی کھلاڑیوں کے لیے کریسنٹ سپورٹس کمپلیکس میں مفت فٹنس ٹریننگ کا اعلان کیا۔ افتتاحی تقریب میں تمام کوآرڈینیٹرز، ڈائریکٹرز ، صدور شعبہ جات اور شعبہ ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کی طالبات نے حصہ لیا۔

 

