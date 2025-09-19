ریونیو میں اضافہ کیلئے کمرشل صارفین بڑھانے کی ہدایت
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ایم ڈی واسا سہیل قادر چیمہ نے ریونیو ریکوری میں اضافہ کیلئے کمرشل صارفین کی تعداد بڑھانے کی ہدایت کی ہے جبکہ واضح کیا کہ آپریشنز اور ریونیو ٹیمیں مشترکہ طور پر فیلڈ میں وزٹ کریں تاکہ عوامی شکایات کا حل اور ریونیو کے معاملات کو مثبت انداز میں آگے بڑھایا جائے۔
ریونیو افسروں کے اجلاس کی صدارت کرتے انہوں نے کہا شہر کے مختلف علاقوں میں واسا کی سیوریج سروسز کے لئے نئی لائنیں بچھائی جارہی ہیں ان علاقوں میں بلز اجرا کے لئے فوری طور پر سروے کروایا جائے تاکہ سروسز شروع ہوتے ہی بلز جاری کئے جا سکیں۔ ہفتہ میں ایک دو دن آپریشنز اور ریونیو ٹیمیں مشترکہ طور پر فیلڈ وزٹ کریں تاکہ متعلقہ علاقہ میں شکایات اور ریونیو ریکوری کے مسائل کو حل کیا جا سکے ۔ ریونیو سٹاف کی تعداد بھی بڑھائیں،پہلے اہداف سیٹ کریں اور انکے حصول کے لئے مزید محنت کریں کیونکہ ریونیو ریکوری میں اضافہ ہو گا تو واسا مستحکم پوزیشن میں آئے گا۔