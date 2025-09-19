پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کیلئے پراپرٹی ٹرانسفر سسٹم وضع
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)پنجاب بورڈ آف ریونیو کے پنجاب اربن لینڈ سسٹم انہاسمنٹ (PULSE)کے تحت پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کیلئے پراپرٹی ٹرانسفر سسٹم وضع کیا گیا ہے جسکے تحت پلاٹس کی رجسٹری ہاؤسنگ سوسائٹی کے ڈویلپرز کے نامزد کردہ سب رجسٹرار کر سکے گا اور فریقین کو رجسٹری کیلئے اراضی ریکارڈ سنٹر یا محکمہ ریونیو کے سب رجسٹرار کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔
یہ بات ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے آصف چوہدری کی زیر صدارت اجلاس میں بتائی گئی جس میں پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیموں کے ڈویلپرز نے شرکت کی جن میں ریاست ڈوگر، رانا شوکت،جاوید بھٹی، مبشر نسیم و دیگر شامل تھے ۔ اجلاس میں ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسما محسن، ڈائریکٹر آئی ٹی یاسر اعجاز چٹھہ و دیگر افسر بھی موجود تھے ۔ ڈویژنل کوآرڈینٹر (PULSE) حافظ عبد الغفور نے ریونیو آفیسر جاوید رفیق، کمیونٹی انگیجمنٹ ایسوسی ایٹ فرحان راجپوت کے ہمراہ پراپرٹی ٹرانسفرسسٹم کے رجسٹریشن طریقہ کار سے آگاہ کیا اور کہا کہ پراپرٹی ٹرانسفر سسٹم میں صرف متعلقہ اداروں سے منظور شدہ ہاؤسنگ سکیموں کی رجسٹریشن کی جا رہی ہے جو رضاکارانہ طور پر اس نظام کا حصہ بن سکتی ہیں جس کیلئے انہیں اپنی درخواست کے ساتھ ہاؤسنگ سکیم کی منظوری کا لیٹر، منظور شدہ لے آؤٹ پلان، زمین کی پرانی فرد اور ریونیو ریکارڈ کی نئی فرد فراہم کرنا ہوگی۔ پلس\\\'\\\' کے ساتھ رجسٹرڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے منتظمین اس سسٹم کے ذریعے اشٹام پیپرز، انکم ٹیکس و دیگر واجبات /فیسوں کی ادائیگی کے بعد فریقین کے بیانات کے ساتھ پلاٹ کی رجسٹری کرسکیں گے ۔ انہوں نے کہا حکومت پنجاب ریکارڈ کی ڈیجٹائزیشن اور جدید ٹیکنالوجی کے فوائد عام شہری تک پہنچانے کے لئے سرگرم ہے اور آئندہ مرحلہ میں متعارف کروائے جانے والے سسٹم کے تحت محلہ کی سطح پر قائم فرنچائز سے زمینوں کی فرد حاصل کی جاسکے گی اور لوگوں کو لینڈ ریکارڈ سنٹر یا پٹواریوں کے پاس جانے کی زحمت نہیں اٹھانا پڑے گی۔ ڈی جی آصف چوہدری نے کہااس سسٹم کی بدولت پلاٹ کی رجسٹری کیلئے فریقین نا صرف اراضی سنٹر جانے کی کوفت اور وقت کے ضیاع سے بچ سکیں گے بلکہ پلاٹوں کی فائلوں کی فروخت و دیگر قسم کی جعلسازی و دھوکہ دہی کا خاتمہ ہوگا۔ انہوں نے منظور شدہ ہاؤسنگ سکیموں کے ڈویلپرز سے کہا وہ \\\'\\\'پراپرٹی ٹرانسفر سسٹم\\\'\\\'میں رجسٹریشن حاصل کرکے پلاٹس کی رجسٹری خود کرنے کا اختیار حاصل کریں۔