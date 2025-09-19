ڈی سی سی میٹنگ: انتظامیہ ، پولیس پر عدم تعاون کا الزام
فیصل آباد(ذوالقرنین طاہر سے )ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ میں لیگی ارکان اسمبلی نے انتظامیہ اور پولیس کے نامناسب رویے اور عدم تعاون کو حکومت اور پارٹی کی ساکھ کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔
پولیس پر غلط رپورٹنگ اور اعداد و شمار دینے کا الزام عائد۔ڈپٹی کمشنر کمپلیکس میں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ڈی سی سی ہر ماہ کروائی جاتی ہے لیکن پانچ ماہ سے میٹنگ نہیں ہورہی تھی ۔لیگی راہنمائوں سابق ممبران اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو اس معاملے پر شدید تحفظات تھے سٹی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ ن میاں ضیا الرحمن اور سٹی صدر و سابق ایم پی اے شیخ اعجازنے سینیٹر رانا ثنااللہ خاں کے نوٹس میں معاملہ لایا تو انکی مداخلت پر میٹنگ دوبارہ شروع ہوئی ۔ شیخ اعجاز،سابق ایم این اے حاجی اکرم انصاری،سابق ایم پی اے رانا علی عباس،میاں عرفان منان،راجہ دانیال و دیگر شریک ہوئے، سابق ایم پی اے شیخ اعجاز نے ڈپٹی کمشنر سے پانچ ماہ تک میٹنگ نہ ہونے کا شکوہ کیا جس پر ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر نے وضاحت پیش کی جسکے بعد لا اینڈ آرڈر پر بات چیت شروع ہوگئی۔
ذرائع کے مطابق شیخ اعجاز کا کہنا تھا کہ سٹی پولیس آفیسر عوامی نمائندوں ٹکٹ ہولڈرز اور سابق ممبران اسمبلی سے تعاون نہیں کرتے ، گزشتہ میٹنگ میں یہ طے کیا گیا تھا کہ سٹی پولیس آفیسر سی پی او دفتر سے بوجھ کم کرنے کیلئے ٹائون ایس پیز کی ذمہ داری لگائیں گے کہ وہ ایس ڈی پی اوز اور متعلقہ ایس ایچ اوز کے ساتھ ممبران اسمبلی کی میٹنگز کروائیں تاکہ لا اینڈ آرڈرپر بات چیت ہوسکے اور انکا حل نکالا جائے ۔سی پی او کے اتفاق کے باوجود اس پر عملدرآمد نہ ہوسکا ۔اس موقع پرسٹی پولیس آفیسر نے جرائم کی شرح سے متعلق اعداد و شمار پیش کرتے دعویٰ کیا کہ فیصل آباد پولیس بہترین کام کررہی ہے جرائم کی شرح میں نمایاں کمی ہوئی ہے جس پر ضیا الرحمن نے شدید تحفظات کا اظہار کرتے اعداد و شمار کو غلط قرار دے دیا۔
ضیا الرحمن نے پولیس ریکارڈ کے ساتھ اعداد و شمار پیش کرتے کہا جرائم کی شرح میں کمی کی بجائے اضافہ ہورہا ہے ڈاکو ناکے لگا کر لوٹ رہے ہیں چند روز قبل پولیس ملازمین نے ناکہ لگا کر ماموں بھانجی کو ہراساں کیا اور نقدی لوٹ لی پولیس افسر غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں اگر پنجاب کی سطح پر جرائم میں کمی ہوئی ہے تو اسکا کریڈٹ وزیر اعلیٰ مریم نواز آئی جی پنجاب اور کمانڈر سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھہ کو جاتا ہے وہ کام کررہے ہیں فیصل آباد میں بھی صرف سی سی ڈی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق پارٹی راہنمائوں نے ضیا الرحمن کی رائے سے اختلاف کیا لیکن ضیا الرحمن اور شیخ اعجاز اپنے اعداد و شمار اور الفاظ پر قائم رہے میٹنگ میں بدمزگی پر سابق وزیر اکرم انصاری اور ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر نے بحث کو ختم کروانے کی کوشش کی اور یہ طے کیا سی پی اوصاحبزادہ بلال عمر15 دن میں دوبارہ نئے اعداد و شمار کوآرڈینیشن کمیٹی کے سامنے پیش کرینگے تاہم ارکان اسمبلی میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے ۔معاملے پر ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کا موقف تھا کہ میٹنگ معمول کے مطابق رہی۔