ایل پی جی کی غیر قانونی ریفلنگ کا کاروبار دھڑلے سے جاری

  • فیصل آباد
ایل پی جی کی غیر قانونی ریفلنگ کا کاروبار دھڑلے سے جاری

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ضلعی انتظامیہ اور محکمہ سول ڈیفنس کی غفلت کے باعث ایل پی جی کا غیر قانونی کاروبار کم نہیں ہوسکا۔ شہر اور گرد و نواح کے علاقوں میں ہزاروں غیر قانونی گیس ایجنسیوں نے شہریوں کی زندگیاں داؤپر لگا دیں۔

 ضلعی انتظامیہ اور محکمہ سول ڈیفنس کے کارروائیاں کرنے کے دعوؤں اور کوششوں کے باوجود غیر قانونی گیس ریفلنگ کا کاروبار کم نہیں ہوسکا۔ شہر اور گرد و نواح میں ہزاروں غیر قانونی ایجنسیاں اور گیس ریفلنگ کی دکانیں موجود ہیں جبکہ متعلقہ محکمے سب اچھا کے دعوے کر رہے ہیں۔

 

