کلیم شہید سپورٹس کمپلیکس میں باکسنگ رنگ دوبارہ نصب نہ ہو سکا
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)کلیم شہید سپورٹس کمپلیکس سے ووڈن فلور کے نام پر اکھاڑا جانے والا باکسنگ رنگ دوبارہ نصب نہ کیا جاسکا۔
تفصیلات کے مطابق کلیم شہید سپورٹس کمپلیکس میں نصب کیا گیا باکسنگ رنگ ووڈن فلور بنانے کیلئے دو ماہ پہلے اکھاڑا گیا، باکسنگ رنگ کو کریسنٹ سپورٹس کمپلیکس میں لے جاکر رکھ دیا گیا، نہ تو رنگ کو کریسنٹ سپورٹس کمپلیکس میں نصب کیا جاسکا اور نہ ہی کلیم شہید سپورٹس کمپلیکس میں واپس لگایا گیا ۔لاکھوں روپے مالیت کا باکسنگ رنگ خراب ہونے لگا۔