صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھتہ دینے سے انکار ، بااثر افراد کی دکان پر قبضے کی بھی کوشش

  • فیصل آباد
بھتہ دینے سے انکار ، بااثر افراد کی دکان پر قبضے کی بھی کوشش

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)بھتہ دینے سے انکار پر بااثر افراد کی دکان پر قبضے کی بھی کوشش، 13 کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔

تھانہ گلبرگ کے علاقہ جناح کالونی میں محمد طارق نامی دکاندار نے پولیس کو دی گئی درخواست میں مؤقف اپنایا کہ ملزم مشتاق، ارتضی اور دیگر گیارہ افراد نے اس سے بھتہ دینے کا مطالبہ کیا، انکار کرنے پر ملزمان طیش میں آگئے اور اس کی دکانوں کے تالے توڑ کر نہ صرف دکان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی بلکہ اندر سے سامان بھی چوری کرلیا۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

میپکو نے 6اضلاع میں 46ہزار صارفین کی بجلی بحال

سروائیکل کینسر ، 5 لاکھ 17 ہزاربچیوں کی ویکسی نیشن

سیلاب سے متاثرہ گھروں پر جرا ثیم کشن سپرے شروع

حکومت سیلاب سے بچاؤ میں ناکام رہی، تیمور الطاف مہے

انٹرمیڈیٹ پارٹ ون کے نتائج 12 اکتوبر کو جاری ہوں گے

2جعلساز پکڑے گئے

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سہرا‘ ہر پاکستانی کے سر پر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مالدار عرب دنیا کی سوچ میں بھونچال
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Now its free for all
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا تزویراتی عروج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بلوچستان کے امن کی دشمن…
محمد عبداللہ حمید گل