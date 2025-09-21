صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تین وارداتیں، شہریوں کی لاکھوں مالیتی اشیاء اور نقدی چوری

  • فیصل آباد
تین وارداتیں، شہریوں کی لاکھوں مالیتی اشیاء اور نقدی چوری

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)چوری کی تین وارداتیں، شہری لاکھوں مالیتی اشیاء اور نقدی سے محروم ہو گئے۔تفصیلات کے مطابق تھانہ ایئرپورٹ کے علاقہ 67 ج۔ب میں محمد قمر جمیل کی بند فیکٹری کے باہر نصب ٹرانسفارمر نامعلوم افراد نے تار کاٹ کر چوری کر لیا اور فرار ہو گئے۔

 اسی طرح تھانہ ڈجکوٹ کے علاقہ 276 ر۔ب میں حسین نامی کاشتکار کے کھیتوں سے نامعلوم ملزمان رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لاکھوں مالیت کا پیٹر انجن اور دیگر سامان چوری کر کے فرار ہوگئے ، جبکہ تھانہ ماموں کانجن کے علاقہ 503 گ۔ب میں نامعلوم افراد محمد یوسف کے بند کریانہ سٹور کی چھت پھاڑ کر اندر داخل ہو گئے اور لاکھوں روپے مالیت کا سامان کریانہ اور 46 ہزار روپے نقدی چوری کر کے فرار ہوگئے ۔ متعلقہ پولیس نے الگ الگ مقدمات درج کر لئے ہیں۔

 

