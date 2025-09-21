مسلح ڈاکوؤں نے خاتون کو یرغمال بنا کر گھر لوٹ لیا
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)مسلح ڈاکوؤں نے خاتون کو یرغمال بنا کر گھر لوٹ لیا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ گلبرگ کے علاقہ عیدگاہ روڈ پر سائرہ نامی خاتون گھر میں اکیلی تھی کہ دو مسلح ڈاکو زبردستی اندر داخل ہوگئے۔۔۔
اور اسے یرغمال بنا کر 4 ہزار روپے نقدی، دو موبائل فون، لیپ ٹاپ اور دیگر قیمتی سامان لوٹ کر باآسانی فرار ہوگئے ۔دوسری طرف تھانہ غلام محمد آباد کے علاقہ ڈیرہ سائیں قبرستان میں پولیس نے دوران گشت 2 مشکوک افراد کو دیوار کی اوٹ میں چھپے ہوئے پایا تو ان کو قابو کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان اسامہ حفیظ اور سفیان چھپ کر اپنے شکار کا انتظار کر رہے تھے ، دونوں کے قبضہ سے ناجائز اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ۔