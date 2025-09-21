صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلح ڈاکوؤں نے خاتون کو یرغمال بنا کر گھر لوٹ لیا

  • فیصل آباد
مسلح ڈاکوؤں نے خاتون کو یرغمال بنا کر گھر لوٹ لیا

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)مسلح ڈاکوؤں نے خاتون کو یرغمال بنا کر گھر لوٹ لیا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ گلبرگ کے علاقہ عیدگاہ روڈ پر سائرہ نامی خاتون گھر میں اکیلی تھی کہ دو مسلح ڈاکو زبردستی اندر داخل ہوگئے۔۔۔

 اور اسے یرغمال بنا کر 4 ہزار روپے نقدی، دو موبائل فون، لیپ ٹاپ اور دیگر قیمتی سامان لوٹ کر باآسانی فرار ہوگئے ۔دوسری طرف تھانہ غلام محمد آباد کے علاقہ ڈیرہ سائیں قبرستان میں پولیس نے دوران گشت 2 مشکوک افراد کو دیوار کی اوٹ میں چھپے ہوئے پایا تو ان کو قابو کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان اسامہ حفیظ اور سفیان چھپ کر اپنے شکار کا انتظار کر رہے تھے ، دونوں کے قبضہ سے ناجائز اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

جنگلات کی کٹائی،لکڑی چوری،سمگلنگ،حکومت خاموش،صورتحال سنگین ہوگئی

آر پی او کا تھانہ ترکھان والا کا دورہ، کھلی کچہری،عمارت کا افتتاح

سر گو دھا بورڈ کی عمارت کی چھتیں خراب ، پانی ٹپکتا رہا

صفائی کے کاموں میں سمجھوتہ نہیں گا :عبدالرزاق ڈھلوں

انتظامیہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کیخلاف کارروائی میں ناکام

کارسرکار میں مداخلت اور دھوکہ دہی و جعلسازی پر دو سگے بھائیوں کیخلاف مقدمہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سہرا‘ ہر پاکستانی کے سر پر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مالدار عرب دنیا کی سوچ میں بھونچال
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Now its free for all
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا تزویراتی عروج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بلوچستان کے امن کی دشمن…
محمد عبداللہ حمید گل