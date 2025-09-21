پارکنگ کمپنی کا ’’کارنامہ‘‘، نو پارکنگ کی جگہوں پر بھی سٹینڈ قائم
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)فیصل آباد پارکنگ کمپنی نے نو پارکنگ کی جگہوں پر بھی سڑکوں پر پارکنگ اسٹینڈ قائم کرنا شروع کر دیئے ہیں، کمپنی کے سڑک پر لگے سٹینڈز کو قانونی حیثیت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔
تفصیلات کے مطابق فیصل آباد میں پارکنگ کمپنی نے انوکھی منطق اپنا رکھی ہے ، کمپنی کی جانب سے کئی مقامات پر سڑکوں پر ہی پارکنگ سائیٹس بنائی گئی ہیں۔ بیشتر ایسی جگہوں پر بھی پارکنگ سائیٹس قائم کی گئی ہیں جہاں پہلے نو پارکنگ کے بورڈز آویزاں تھے ۔ بعد ازاں انہی مقامات کو پارکنگ کمپنی نے تحویل میں لے کر پارکنگ سائیٹ قرار دے دیا جس سے انہیں قانونی حیثیت مل گئی۔پارکنگ کمپنی کی جانب سے الگ جگہ مختص کرنے کے بجائے سڑک پر ہی پارکنگ کروائی جاتی ہے جس کے باعث ٹریفک کا بہاؤ متاثر ہوتا ہے اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔