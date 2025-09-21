صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صحافیوں کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے :راجہ جہانگیر انور

  • فیصل آباد
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے کہا ہے کہ صحافی برادری میری فیملی کی طرح ہے اور ان کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے۔۔۔

صحافی کالونی کے مسئلہ کے حل کیلئے تمام سٹیک ہولڈرز کا جلد اجلاس بلایا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز صحافیوں کے وفد سے ملاقات کے دوران گفتگو میں کیا ۔ اس موقع پر صحافیوں نے انہیں صحافی کالونی سمیت اپنے دیگر مسائل سے آگاہ کیا۔کمشنر فیصل آباد نے وفدسے  کہا کہ سیلاب سے 10 لاکھ افراد متاثر ہوئے جبکہ 550 موضع جات کو شدید نقصان پہنچا،ریسکیو آپریشنز میں پاک فوج کی 9 کمپنیوں نے دن رات خدمات انجام دیں۔ 

 

