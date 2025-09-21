صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پابندی کے باوجود کیمیکل زدہ پولیتھین بیگز کا استعمال جاری

  • فیصل آباد
پابندی کے باوجود کیمیکل زدہ پولیتھین بیگز کا استعمال جاری

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)پابندی کے باوجود شہر اور گرد و نواح میں پولیتھین بیگز کا استعمال بند نہیں ہوسکا، کھانے پینے کی اشیا بھی کیمیکل زدہ پولیتھین بیگز میں ہی فروخت کی جارہی ہیں، جو انسانی صحت پر مضر اثرات مرتب کر رہی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق پابندی کے باوجود فیصل آباد شہر اور گرد و نواح کے علاقوں میں پولیتھین بیگز کا استعمال کم نہیں ہوسکا۔ دکانوں پر پولیتھین بیگز استعمال کئے جارہے ہیں اور اشیا ئے ضروریہ کی خرید و فروخت کیلئے پولیتھین بیگز ہی استعمال کئے جاتے ہیں، اشیا ئے خور و نوش بھی کیمیکل زدہ پولیتھین بیگز میں ڈال کر فروخت کی جاتی ہیں۔ماہرین کے مطابق پولیتھین بیگز پلاسٹک دانے میں مختلف زہریلے اور خطرناک کیمیکل ڈال کر بنایا جاتا ہے ۔ بیگ کو چپکنے سے بچانے کیلئے بیگز کے بڑے رولز کے درمیان کیمیکل پاوڈر بھی ڈالا جاتا ہے جو انسانی صحت کیلئے زہر ثابت ہوتا ہے ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب پولیتھین بیگ میں کوئی گرم کھانے پینے کی چیز ڈالی جاتی ہے تو کیمیکل ری ایکشن کے ذریعے بیگ کے زہریلے اثرات اس میں منتقل ہو جاتے ہیں جو بعد ازاں انسانی صحت پر برے اثرات مرتب کرتے ہیں۔فیصل آباد کے مختلف شاپنگ سنٹرز، دودھ و دہی کی دکانیں، فروٹ سبزی، گوشت اور کریانے کی دکانیں، مختلف فوڈ پوائنٹس اور ہوٹلز میں سرعام پولیتھین بیگز استعمال کئے جارہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی توجہ بھی پابندی پر عملدرآمد نہیں کروا سکی۔شہریوں نے متعلقہ اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ پولیتھین بیگز کے استعمال پر پابندی کے حکمنامہ پر عملدرآمد کرایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

جنگلات کی کٹائی،لکڑی چوری،سمگلنگ،حکومت خاموش،صورتحال سنگین ہوگئی

آر پی او کا تھانہ ترکھان والا کا دورہ، کھلی کچہری،عمارت کا افتتاح

سر گو دھا بورڈ کی عمارت کی چھتیں خراب ، پانی ٹپکتا رہا

صفائی کے کاموں میں سمجھوتہ نہیں گا :عبدالرزاق ڈھلوں

انتظامیہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کیخلاف کارروائی میں ناکام

کارسرکار میں مداخلت اور دھوکہ دہی و جعلسازی پر دو سگے بھائیوں کیخلاف مقدمہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سہرا‘ ہر پاکستانی کے سر پر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مالدار عرب دنیا کی سوچ میں بھونچال
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Now its free for all
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا تزویراتی عروج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بلوچستان کے امن کی دشمن…
محمد عبداللہ حمید گل