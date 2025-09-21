پابندی کے باوجود کیمیکل زدہ پولیتھین بیگز کا استعمال جاری
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)پابندی کے باوجود شہر اور گرد و نواح میں پولیتھین بیگز کا استعمال بند نہیں ہوسکا، کھانے پینے کی اشیا بھی کیمیکل زدہ پولیتھین بیگز میں ہی فروخت کی جارہی ہیں، جو انسانی صحت پر مضر اثرات مرتب کر رہی ہیں۔
تفصیلات کے مطابق پابندی کے باوجود فیصل آباد شہر اور گرد و نواح کے علاقوں میں پولیتھین بیگز کا استعمال کم نہیں ہوسکا۔ دکانوں پر پولیتھین بیگز استعمال کئے جارہے ہیں اور اشیا ئے ضروریہ کی خرید و فروخت کیلئے پولیتھین بیگز ہی استعمال کئے جاتے ہیں، اشیا ئے خور و نوش بھی کیمیکل زدہ پولیتھین بیگز میں ڈال کر فروخت کی جاتی ہیں۔ماہرین کے مطابق پولیتھین بیگز پلاسٹک دانے میں مختلف زہریلے اور خطرناک کیمیکل ڈال کر بنایا جاتا ہے ۔ بیگ کو چپکنے سے بچانے کیلئے بیگز کے بڑے رولز کے درمیان کیمیکل پاوڈر بھی ڈالا جاتا ہے جو انسانی صحت کیلئے زہر ثابت ہوتا ہے ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب پولیتھین بیگ میں کوئی گرم کھانے پینے کی چیز ڈالی جاتی ہے تو کیمیکل ری ایکشن کے ذریعے بیگ کے زہریلے اثرات اس میں منتقل ہو جاتے ہیں جو بعد ازاں انسانی صحت پر برے اثرات مرتب کرتے ہیں۔فیصل آباد کے مختلف شاپنگ سنٹرز، دودھ و دہی کی دکانیں، فروٹ سبزی، گوشت اور کریانے کی دکانیں، مختلف فوڈ پوائنٹس اور ہوٹلز میں سرعام پولیتھین بیگز استعمال کئے جارہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی توجہ بھی پابندی پر عملدرآمد نہیں کروا سکی۔شہریوں نے متعلقہ اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ پولیتھین بیگز کے استعمال پر پابندی کے حکمنامہ پر عملدرآمد کرایا جائے ۔