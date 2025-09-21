صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلعی انتظامیہ کی غفلت ، آوارہ کتوں کے حملوں میں اضافہ ، شہری خوفزدہ

  فیصل آباد
فیصل آباد (ذوالقرنین طاہر سے )ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ ادارے آوارہ کتوں کی روک تھام کیلئے کوئی اقدامات نہ کر سکے ، آوارہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں مسلسل اضافہ، بچوں سمیت متعدد افراد زخمی ہوچکے ہیں۔ روز بروز بڑھتی تعداد کے ساتھ آوارہ کتوں کے حملے بھی بڑھ گئے۔

تفصیلات کے مطابق رواں برس ڈویژن بھر میں متعدد افراد آوارہ کتوں کے حملوں میں زخمی ہوچکے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ، میونسپل کارپوریشن، لائیو سٹاک اور محکمہ صحت کی عدم دلچسپی اور سستی کے باعث تاحال آوارہ کتوں کی بڑھتی تعداد کو روکنے کیلئے اقدامات شروع نہیں ہوئے ۔ ضلعی انتظامیہ عملی اقدامات کی بجائے صرف میٹنگز میں مصروف ہے ۔آوارہ کتوں کی تعداد اور ان کے جھنڈ بڑھنے سے شہریوں کی زندگیاں خطرے میں پڑچکی ہیں۔ آوارہ کتوں کے جھنڈ شہریوں پر حملہ آور ہو کر انہیں زخمی کردیتے ہیں۔ ماہرینِ صحت کے مطابق کتے کے کاٹنے سے انسانی صحت پر مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں اور متاثرہ شخص ریبیز جیسی خطرناک بیماری کا شکار ہوسکتا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آوارہ کتے چھوٹے بچوں پر حملہ کرتے ہیں تو ان کے لئے یہ حملے جان لیوا بھی ثابت ہوتے ہیں۔پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے آوارہ کتوں کی افزائش نسل کو روکنے کیلئے ضروری اقدامات کرنے کے احکامات دئیے گئے تھے مگر فیصل آباد میں اداروں کے باہمی روابط کے فقدان اور روایتی سستی و غفلت کے باعث ان احکامات پر عملدرآمد نہیں ہوسکا۔ عدالتی احکامات پر کتوں کو تلف کرنے کا سلسلہ رک گیا تھا، تاہم ان کی نسل کو بڑھنے سے روکنے کے اقدامات کی ہدایت بھی کی گئی تھی جس پر عملدرآمد نہیں ہوا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آوارہ کتوں کے جھنڈ خوف کی علامت بن چکے ، ریبیز کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے لیکن متعلقہ ادارے خاموش ہیں۔

 

