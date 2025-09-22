الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن کی رانا ثناء اللہ سے ملاقات
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن فیصل آباد کے وفد نے نومنتخب سینیٹر رانا ثناء اللہ خان سے ملاقات کی، جس میں رانا شہریار اور میاں ضیاء الرحمان بھی موجود تھے۔ وفد نے رانا ثناء اللہ کو سینیٹر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی اور فیصل آباد کی صحافی برادری کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔
ایسوسی ایشن نے اس موقع پر صحافی کالونی کے قیام کے لیے بھی کردار ادا کرنے کی درخواست کی۔ رانا ثناء اللہ نے یقین دہانی کرائی کہ فیصل آباد کے صحافیوں کا صحافی کالونی کا دیرینہ مطالبہ ہے ، جسے عملی اقدامات کے ساتھ جلد پورا کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں وہ جلد تمام ایسوسی ایشنز اور پریس کلب کے عہدیداروں سے ملاقات کریں گے اور کمشنر فیصل آباد کو بھی اس حوالے سے ضروری ہدایات دیں گے ۔رانا ثنا اللہ نے صحافی برادری کے مسائل اجاگر کرنے میں الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن کے مثبت کردار کو سراہا اور کہا کہ صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے وہ ہر ممکن اقدامات کریں گے ۔