پاکستان ،سعودی عرب کے درمیان ہونے والا دفاعی معاہدہ نیک شگون، میاں عبدالمنان
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) سابق رکن قومی اسمبلی اور مسلم لیگ (ن) ٹریڈرز ونگ کے مرکزی صدر میاں عبدالمنان نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا دفاعی معاہدہ نیک شگون، حوصلہ افزا اور سلامتی کا ضامن ہے۔
اس معاہدے سے مسئلہ کشمیر کے حل کی نئی راہیں بھی کھل سکتی ہیں۔انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا یہ دفاعی معاہدہ امت مسلمہ کے دیرینہ خواب کی تعبیر ہے ۔ سعودی عرب معاشی طاقت جبکہ پاکستان ایٹمی قوت ہے ، دونوں کے یکجا ہونے سے یہ بلاک دنیا میں ایک سپر پاور کے طور پر ابھرے گا۔میاں عبدالمنان نے کہا کہ معاہدے کی رو سے پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر اور سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا۔