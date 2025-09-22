صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان ،سعودی عرب کے درمیان ہونے والا دفاعی معاہدہ نیک شگون، میاں عبدالمنان

  • فیصل آباد
پاکستان ،سعودی عرب کے درمیان ہونے والا دفاعی معاہدہ نیک شگون، میاں عبدالمنان

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) سابق رکن قومی اسمبلی اور مسلم لیگ (ن) ٹریڈرز ونگ کے مرکزی صدر میاں عبدالمنان نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا دفاعی معاہدہ نیک شگون، حوصلہ افزا اور سلامتی کا ضامن ہے۔

اس معاہدے سے مسئلہ کشمیر کے حل کی نئی راہیں بھی کھل سکتی ہیں۔انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا یہ دفاعی معاہدہ امت مسلمہ کے دیرینہ خواب کی تعبیر ہے ۔ سعودی عرب معاشی طاقت جبکہ پاکستان ایٹمی قوت ہے ، دونوں کے یکجا ہونے سے یہ بلاک دنیا میں ایک سپر پاور کے طور پر ابھرے گا۔میاں عبدالمنان نے کہا کہ معاہدے کی رو سے پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر اور سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:سٹریٹ لائٹس خراب،وارداتوں میں اضافہ

پاک سعودی معاہدہ سے خطے میں استحکام آئیگا :وزیر بلدیات

سیاسی و دینی جدوجہد کیلئے ہتھیار اٹھانا بغاوت:زاہد الراشدی

سمبڑیال:منی پٹرول پمپ کیخلاف کارروائی کے دوران عملے پر حملہ

الخدمت فاؤنڈیشن وزیرآباد کی جانب سے سیلاب متاثرین میں ونٹر پیکیج تقسیم

ڈی پی آئی کالجز ا نصر اظہر کا گورنمنٹ گریجوایٹ کالج ڈسکہ کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر