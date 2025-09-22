صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری شفیق احمد گجر نے کہاہے کہ ترقیاتی منصوبوں اورعوام کوبنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے منتخب ار کان اسمبلی کو کردار اداکرناچا ہیے۔

الیکشن میں ہارے ہوئے اورایک ایسے شخص کی پولیس اور ضلعی انتظامیہ پرتنقیدکاانہیں کوئی اختیار نہیں تھاان 2افرادکے شور شرابہ سے ڈی ڈی سی کی میٹنگ منسوخ کرناسوالیہ نشان ہے -انہوں نے کہاکہ سرکاری میٹنگزمیں ایسے افراد کو شامل کیا جاتاہے جن کاکوئی کرداراورحیثیت نہیں ہوتی- ان کاکہناتھاکہ ہارے ہوئے سابق ٹکٹ ہولڈرز کی بجائے کارکنوں کو ڈسٹرکٹ اینڈ ڈویلپمنٹ کی میٹنگزمیں شامل کیاجائے اس سے کارکنوں کو پارٹی قیادت کی طرف سے عزت بھی ملے گی اورپارٹی مستحکم بھی ہوگی۔

 

