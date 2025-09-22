صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
سندیلیانوالی: تجاوزات آپریشن کا ڈراپ سین، گرفتار تاجر عدالت سے رہا

سندیلیانوالی (سٹی رپورٹر) ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران انتظامیہ اور تاجران کے درمیان پیدا ہونے والے تنازع اور گرفتاریوں کا ڈراپ سین سامنے آ گیا۔

گزشتہ تین روز سے انتظامیہ، پیرا فورس اور مقامی تاجران کے درمیان جھگڑوں، گرفتاریوں اور ایف آئی آر کے اندراج کا سلسلہ جاری تھا۔ تاہم معاملہ اس وقت حل ہوا جب آج گرفتار تاجران کو اسپیشل ڈیوٹی مجسٹریٹ مدثر مقصود کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے تمام گرفتار افراد کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا، جس کے بعد تاجر برادری میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔

 

