  • فیصل آباد
جڑانوالہ:سپر سٹور پر دن دہاڑے ڈکیتی، ڈاکو ڈیڑھ لاکھ نقدی اور سامان لے اڑے

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا) تھانہ سٹی کے علاقے 127 گ ب مدنی پارک میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات پیش آئی۔ بتایا گیا ہے کہ موٹر سائیکل سوار دو ڈاکو ڈیپارٹمنٹل اسٹور سے ڈیڑھ لاکھ روپے مالیت کی نقدی اور سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔

اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہم نیوز نے حاصل کر لی ہے جبکہ پولیس ملزمان کی گرفتاری کے لیے مصروفِ عمل ہے ۔

 

